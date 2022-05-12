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Политика
Госдепартамент США высказался о поставках ядерного вооружения Украине
12 мая, 2022 19:11
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Youtube / US Military News
В рамках поставок американского оружия Украине вариант того, что США поставят ядерное вооружение не рассматривается, даже речи об этом быть не может. Об этом заявили в государственном департаменте США.
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид пояснила, что Соединённые Штаты поставляют украинской стороне помощь в виде вооружения. Вариант поставки ядерного оружия в рамках помощи в сфере безопасности не рассматривается.
«Однако, что касается поставок ядерного оружия - об этом не может идти и речи», - подчеркнула она во время слушаний о дополнительной помощи Украине в Сенате.
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