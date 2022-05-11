Новости – Политика
Политика
Пентагон: Россия не хочет вступать в войну с двумя миллионами солдат
11 мая, 2022 21:53
1 мин
1 мин
Youtube
В нынешнем положении военные США исходят из того, что Россия не стремится к полномасштабному конфликту с силами Североатлантического альянса. Воевать почти с двумя миллионами солдат НАТО Москва не хочет. Такое мнение озвучил министр обороны США Ллойд Остин во время доклада в Конгрессе.
«Моя точка зрения состоит в том, что Россия не хочет сражаться с НАТО и ее силами в 1,9 млн солдат», - заявил конгрессменам министр.
Он пояснил, что если между НАТО и РФ возникло бы прямое столкновение, конфликт быстро перерастёт в такую схватку, которую «никто не пожелает увидеть».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости