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Политика

Госдеп США открыто обвинил Беларусь в захвате самолета и посоветовал американцам туда не летать

Марьям Ибрагимова
27 мая, 2021 12:26
2 мин
Марьям Ибрагимова
27 мая, 2021 12:26
2 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Ilya Galakhov/Global Look Press

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки посоветовал гражданам не летать в Беларусь из-за «произвольного исполнения законов и риска задержания».

В федеральном органе открыто обвинили власти РБ в посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, поскольку она была совершена исключительно из-за желания арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находящегося на борту авиалайнера.

«Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по подозрению в принадлежности к оппозиционным партиям и участии в политических демонстрациях», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также в сообщении сказано, что в возглавляемой Александром Лукашенко стране притесняли и жестоко обращались с задержанными американцами. Кроме того, в Беларуси продолжают преследовать лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ, убеждены в Госдепе США.

Ранее сообщалось о том, что президенту России Владимиру Путину пришлось извиняться перед Лукашенко за телефонный разговор с лидером Штатов Джо Байденом.

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