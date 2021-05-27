Госдеп США открыто обвинил Беларусь в захвате самолета и посоветовал американцам туда не летать

Политика

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки посоветовал гражданам не летать в Беларусь из-за «произвольного исполнения законов и риска задержания».

В федеральном органе открыто обвинили власти РБ в посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, поскольку она была совершена исключительно из-за желания арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находящегося на борту авиалайнера.

«Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по подозрению в принадлежности к оппозиционным партиям и участии в политических демонстрациях», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также в сообщении сказано, что в возглавляемой Александром Лукашенко стране притесняли и жестоко обращались с задержанными американцами. Кроме того, в Беларуси продолжают преследовать лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ, убеждены в Госдепе США.

Ранее сообщалось о том, что президенту России Владимиру Путину пришлось извиняться перед Лукашенко за телефонный разговор с лидером Штатов Джо Байденом.