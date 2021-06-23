Госдеп назвал «лучшего друга» США. Вот только между «друзьями» есть нерешенный вопрос
Самым лучшим «другом» Соединенных Штатов во всем мире является Германия. Об этом в ходе встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«У США нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия», - заявил он.
Госсекретарь также отметил что хотел бы обсудить с Меркель вопрос отношений с Китаем и Россией, передаёт РИА «Новости».
Несмотря на дружеский настрой Блинкена, напомним, что между США и Германией есть «неразрешенный» вопрос по окончанию строительства российского газопровода «Северный поток-2».
Реализация это проекта много раз становилась причиной для споров и столкновений интересов двух стран. Немецкие представители неоднократно заявляли, что постройка газопровода воспринимается страной исключительно как вопрос экономической выгоды, а не политики. В свою очередь США критиковали проект и указывали на повышающуюся зависимость от России. Между тем, когда проект вышел на завершающую стадию строительства, Штаты фактически признали, что помешать его окончанию не в силах.