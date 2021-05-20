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Политика

Администрация США признала приближение неизбежного. Противостоять этому она не в силах

Антон Мельников
20 мая, 2021 23:39
1 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 23:39
1 мин
Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress
Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress

Вашингтон признал, что он не в силах остановить завершение строительства российского газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что, когда президентом США был избран Джо Байден, газопровод уже был завершен на 95%. Вашингтон продолжат настаивать на том, что «Северный поток – 2» - это «плохая идея и нехороший план». Тем не менее, ничего сделать с этим администрация США не в силах.

«<…> Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?» — задала риторический вопрос Псаки.

Пресс-секретарь также отметила, что Штаты «предприняли значительные шаги» по противодействию строительству, когда приняли санкции против проекта, передаёт РИА «Новости».

Ранее свое отношение к газопроводу выразили рядовые немцы.

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Северный поток-2
Белый дом
Вашингтон
Джен Псаки
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