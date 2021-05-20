Рядовые немцы не устрашились США и сказали своё слово по будущему «Северного потока-2»

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Немецкая организация по исследованию общественного мнения Forsa провела опрос среди жителей Германии о судьбе российского газопровода «Северный поток - 2».

Согласно результатам, 75% немцев однозначно выступают за достройку проекта даже при угрозе противодействия со стороны Соединенных Штатов.

Между тем, кандидат в канцлеры ФРГ от политического блока «ХДС/ХСС» Армин Лашет также высказался за окончание строительства газопровода.

Также в поддержку проекта выступил вице-канцлер ФРГ и кандидат на пост канцлера от социал-демократов Олаф Шольц, передаёт РИА «Новости».