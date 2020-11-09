Горячую линию штаба Трампа «довели до ручки» телефонные «террористы»-демократы

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Горячая линия команды действующего президента США Дональда Трампа, созданная для выявления случаев нарушений на выборах, подверглась телефонной атаке со стороны демократов.

Сторонники демократов устроили провокацию против штаба Трампа. Горячую линию раскалили до красна: ее засыпали ложными звонками. Люди звонят, насмехаются и издеваются над действующим президентом, а потом бросают трубку.

Сын Трампа Эрик заявил, что таким образом демократы пытаются сорвать работу штаба, который фиксирует огромное число жалоб со стороны граждан, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что итоги президентских выборов могут негативно сказаться на супружеских отношениях Меланьи Трамп и действующего президента США Дональда Трампа.