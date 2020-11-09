Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Горячую линию штаба Трампа «довели до ручки» телефонные «террористы»-демократы

Дмитрий Байков
9 ноября, 2020 13:45
1 мин
1
фото: Flickr

Горячая линия команды действующего президента США Дональда Трампа, созданная для выявления случаев нарушений на выборах, подверглась телефонной атаке со стороны демократов.

Сторонники демократов устроили провокацию против штаба Трампа. Горячую линию раскалили до красна: ее засыпали ложными звонками. Люди звонят, насмехаются и издеваются над действующим президентом, а потом бросают трубку.

Сын Трампа Эрик заявил, что таким образом демократы пытаются сорвать работу штаба, который фиксирует огромное число жалоб со стороны граждан, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что итоги президентских выборов могут негативно сказаться на супружеских отношениях Меланьи Трамп и действующего президента США Дональда Трампа.

темы
США
выборы
общество
политика
Дональд Трамп
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!