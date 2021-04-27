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Политика

«Гопника нужно ставить в угол»: в Госдуме оценили выходку украинского депутата в ПАСЕ

Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 16:42
2 мин
Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 16:42
2 мин
Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com
Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал лишение украинского депутата Алексея Гончаренко права голоса в ПАСЕ.

Толстой подчеркнул, что оскорблять целую страну, ее граждан и главу государства – недопустимо. «Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением», - цитирует парламентария «РИА Новости».

Инцидент с украинским депутатом произошел, когда парламентариям была предоставлена возможность задать свои вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель. По словам Толстого, Гончаренко начал вести себя «с присущей ему клоунадой». Он спросил, считает ли госпожа Меркель убийцей президента России Владимира Путина и устроил перформанс с флагом Украины.

Поведение Гончаренко в ассамблее жестко раскритиковали и потребовали покинуть зал заседаний.

Украинского депутата жестко отчитали в ПАСЕ и попросили выйти вон.

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Украина
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Политика
Россия
ПАСЕ
Петр Толстой
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