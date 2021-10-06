Главный борец с иностранными агентами в РФ «спрятал» многомиллионную собственность своей семьи
У семьи заместителя министра юстиции РФ и по совместительству главного борца с иностранными агентами Олега Свириденко обнаружили недвижимость на Лазурном берегу Франции. Выяснилось, что экс-супруга юриста миллионерша.
Известно, что Олег Свириденко развелся с бывшей чемпионкой по латиноамериканским танцам Натальей Полуйчик в 1999 году, однако этот факт не помешал им завести совместных детей, один из которых родился в 2002 году, а второй - в 2005-м. Кроме того, семья по-прежнему вместе путешествует. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на социальные сети экс-супруги юриста.
В арбитраже знали, что развод возлюбленных носит чисто формальный характер. Как раз после фиктивного расторжения брака в поселке Бутово к югу от столицы начали строить усадьбу для Полуйчик. Кроме трехэтажного дома и бани здесь размещен теннисный корт.
Танцовщица, как выяснили журналисты, владеет четырьмя объектами жилой недвижимости в Москве и области, кроме того, у неё есть собственность в элитном ЖК в Сочи. По приблизительным подсчетам, стоимость недвижимости, принадлежащей Полуйчик в России достигает 488,8 миллионов рублей. Кроме того, экс-супруга борца с иноагентами покупала апартаменты за 775 тысяч евро в городе Антиб во Франции на берегу Лазурного моря. В 2019-м помещение было продано за 680 тысяч евро, передает «Агентство».
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