Главный белорусский «агроном» повторил совершенный накануне поступок Путина

Политика

9 мая президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы. В списке нет президента Украины Владимира Зеленского - послание направлено народу этой страны.

Пресс-служба белорусского лидера сообщила о поздравительном послании президентам Азербайджана, Армении, Казахастана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Грузии, «а также народу Украины».

Лукашенко в поздравлении отмечает, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян.

Президент республики в телеграмме народу Украины указал на углубление «разделительных линий», господство «враждебности и национального эгоизма». «Память про общий подвиг», считает Лукашенко, должна вести «к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству».

Глава Беларуси поздравил с 76-летием победы премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин не поздравил президентов двух стран - Украины и Грузии.