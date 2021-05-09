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Политика

Главный белорусский «агроном» повторил совершенный накануне поступок Путина

Лилия Караева
9 мая, 2021 09:10
2 мин
Лилия Караева
9 мая, 2021 09:10
2 мин
Александр Лукашенко
Kremlin Pool/Global Look Press

9 мая президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы. В списке нет президента Украины Владимира Зеленского - послание направлено народу этой страны.

Пресс-служба белорусского лидера сообщила о поздравительном послании президентам Азербайджана, Армении, Казахастана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Грузии, «а также народу Украины».

Лукашенко в поздравлении отмечает, что дата 9 мая имеет судьбоносное значение для белорусов и россиян.

Президент республики в телеграмме народу Украины указал на углубление «разделительных линий», господство «враждебности и национального эгоизма». «Память про общий подвиг», считает Лукашенко, должна вести «к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству».

Глава Беларуси поздравил с 76-летием победы премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин не поздравил президентов двух стран - Украины и Грузии.

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