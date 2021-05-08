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Политика

Путин «продемонстрировал» неприязненное отношение к двум президентам «открытым текстом»

Лилия Караева
8 мая, 2021 15:16
1 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 15:16
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Прездент России Владимир Путин к 9 Мая направил поздравления лидерам и народам стран бывшего Советского Союза. В очередной раз он не стал поздравлять президентов Украины и Грузии, в частности, Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Обращение к лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии опубликовано на официальном сайте Кремля. Путин не поздравил президентов Украины и Грузии, но обратился к их народам.

Президент России призвал вместе «решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю».

Путин не направляет поздравления президентам двух стран несколько лет. Так, главу Украины он не поздравляет с 2014 года - после Евромайдана. Грузия не получает поздравления с 2009 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии.

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Украина
Владимир Путин
Грузия
9 Мая
Поздравление
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