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Главная героиня минувшей недели прошла церемонию инаугурации

Лилия Караева
1 октября, 2020 14:32
1 мин
Марина Удгодская
Соцсети

Костромская уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения, вступила в должность. В ЦИК подтверждали, что она была «техническим кандидатом».

Торжественных мероприятий по этому поводу не будет. Сегодня у Удгодской первый рабочий день.

Она встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздничном концерте в честь Дня пожилого человека, пишет ТАСС.

Удгодская была выдвинута на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Она набрала 61,7% голосов. Ее конкурент, действующий глава поселения Николай Локтев набрал 34,04%.

Марина Удгодская - выпускница Чухломского лесопромышленного техникума имени Чижова. На момент выборов она работала уборщицей.

темы
выборы
инаугурация
Марина Удгодская
1 мин