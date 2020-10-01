Новости Политика
Политика
Главная героиня минувшей недели прошла церемонию инаугурации
1 октября, 2020 14:32
1 мин
Соцсети
Костромская уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения, вступила в должность. В ЦИК подтверждали, что она была «техническим кандидатом».
Торжественных мероприятий по этому поводу не будет. Сегодня у Удгодской первый рабочий день.
Она встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздничном концерте в честь Дня пожилого человека, пишет ТАСС.
Удгодская была выдвинута на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Она набрала 61,7% голосов. Ее конкурент, действующий глава поселения Николай Локтев набрал 34,04%.
Марина Удгодская - выпускница Чухломского лесопромышленного техникума имени Чижова. На момент выборов она работала уборщицей.
1 мин