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Политика
Глава еще одного региона заявил об обязательной вакцинации
22 июня, 2021 00:04
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает необходимым ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.
Это может случиться в ближайшее время. По его словам, к нему обратились главврачи ведущих больниц региона, которые и попросили об обязательной вакцинации. Кондратьев назвал ситуацию с заболеваемостью в крае «не оставляющей выбора».
По его словам, в регионе с 16 июня растет число заболевших COVID-19. Обязательная вакцинация будет введена, прежде всего, для тех, кто работает с людьми, сообщает РБК.
Ранее обязательная вакцинация определенных категорий работников была введена в Москве, Подмосковье, на Кузбассе и Сахалине, в Ленинградской и Тверской областях, в Туле, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе.
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