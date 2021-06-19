Плюс один: власти Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
В Тверской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация от коронавируса, об этом сообщили в правительстве региона.
Прививки обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов и спортивных объектов, говорится в сообщении.
Кроме того, в обязательном порядке прививку должны сделать государственные служащие и сотрудники органов власти Тверской области.
В Тверской области на прошлой неделе с коронавирусом госпитализировано 511 человек. Это на 46% превышает показатели предыдущей недели, пишут РИА «Новости».