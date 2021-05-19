Глава СВР: против России готовится кампания с обвинениями

Политика

Страны Запада собираются организовать направлению против России информационную кампанию. В ней они обвинят российскую сторону в пропаганде против прививок. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Запад имеет «замыслы» начать против РФ «пропагандистскую кампанию, информационную кампанию» и обвинить в «антипрививочной пропаганде», а также в организации «антипрививочного движения».

«Это все вещи одного и того же порядка», - приводит слова главы СВР «ТАСС».

Ранее Нарышкин назвал виновников затягивания регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.