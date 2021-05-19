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Политика
Глава СВР: против России готовится кампания с обвинениями
19 мая, 2021 20:14
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Kremlin Pool/Global Look Press
Страны Запада собираются организовать направлению против России информационную кампанию. В ней они обвинят российскую сторону в пропаганде против прививок. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, Запад имеет «замыслы» начать против РФ «пропагандистскую кампанию, информационную кампанию» и обвинить в «антипрививочной пропаганде», а также в организации «антипрививочного движения».
«Это все вещи одного и того же порядка», - приводит слова главы СВР «ТАСС».
Ранее Нарышкин назвал виновников затягивания регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.
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