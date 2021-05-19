Глава разведки нашел виновных в затягивании регистрации российской вакцины в ЕС

Политика

В Европейском союзе специально затягивается регистрация российской вакцины «Спутник V». Делается это по указанию «высоких кабинетов» ЕС. В причинах такого поведения европейских чиновников должны установить сами жители стран-членов ЕС и их правоохранительные органы. Об этом заявил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет (с сертификацией вакцины »Спутник V« – прим.)», - заявил глава ведомства.

Он отметил, что не пытается «обвинить» сотрудников самого агентства, поскольку за это ответственны представители властей.

«<…> Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза», - отметил Нарышкин.

Глава СВР добавил, что истинные причины затягивания процесса регистрации российской стороне не ясны, и происходит ли это по политическим или экономическим мотивам ему неизвестно. По его словам, разобраться в этом должны «сами граждане европейских стран, правоохранительные органы», передаёт РИА «Новости».