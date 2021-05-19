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Политика

Глава разведки нашел виновных в затягивании регистрации российской вакцины в ЕС

Антон Мельников
19 мая, 2021 17:24
2 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 17:24
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

В Европейском союзе специально затягивается регистрация российской вакцины «Спутник V». Делается это по указанию «высоких кабинетов» ЕС. В причинах такого поведения европейских чиновников должны установить сами жители стран-членов ЕС и их правоохранительные органы. Об этом заявил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет (с сертификацией вакцины »Спутник V« – прим.)», - заявил глава ведомства.

Он отметил, что не пытается «обвинить» сотрудников самого агентства, поскольку за это ответственны представители властей.

«<…> Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза», - отметил Нарышкин.

Глава СВР добавил, что истинные причины затягивания процесса регистрации российской стороне не ясны, и происходит ли это по политическим или экономическим мотивам ему неизвестно. По его словам, разобраться в этом должны «сами граждане европейских стран, правоохранительные органы», передаёт РИА «Новости».

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Сергей Нарышкин
Спутник V
СВР
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