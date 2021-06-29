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Политика
Глава Совбеза РФ рассказал о цели поменять строй и власть в Беларуси
29 июня, 2021 12:46
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Совета безопасности России Николай Патрушев убежден в том, что недоброжелатели Беларуси намереваются поменять строй и власть в республике. Напомним, Патрушев прибыл сегодня в РБ для участия в российско-белорусских консультациях по безопасности.
Он подчеркнул, что конечная цель внешних сил стала проявляться особенно заметно в последнее время, передаёт БелТА.
Ранее сообщалось о том, что власти Беларуси нашли нового поставщика нефти после отказа России снабжать республику из-за санкций США.
Вопрос по теме:
Как вы думаете, внешним силам удастся повлиять на обстановку с Беларуси и поменять строй или власть республики?
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