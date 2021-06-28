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Политика
Беларусь нашла нового поставщика нефти после отказа России снабжать республику из-за санкций США
28 июня, 2021 11:59
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фото: Flickr
Стало известно о подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между главами исполнительной власти Беларуси и Казахстана. Речь идёт о поставках нефти и нефтепродуктов. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел РБ Александр Гурьянов.
По словам представителя ведомства, в скором времени станет ясно, когда и в каких объёмах горючая жидкость начнёт поступать в страну, передаёт «БелТА».
Ранее сообщалось о том, что Россия отказалась снабжать белорусский завод нефтью из-за санкций США.
Вопрос по теме:
Как отразятся санкции США, направленные против Беларуси, на государствах, сотрудничающих с республикой?
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