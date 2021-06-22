После поездки к Путину Лукашенко пообещал - проблем с поставками нефти не будет. Но они возникли и еще какие
Россия отказалась снабжать нефтью крупнейший белорусский завод «Нафтан». НПЗ отсутствует в экспортном графике российских нефтяников на третий квартал.
На это обратил внимание «Интерфакс». Раньше «Нафтан» перерабатывал 5,5 миллионов баррелей сырья из России ежемесячно.
Причина прекращения поставок - санкции США, под которые НПЗ попал за «фальсификацию выборов» и «вопиющие нарушения прав человека» режимом президента республика Александра Лукашенко.
На второй НПЗ - Мозырский - поставки не закончатся. Они составят 2,36 миллиона тонн.
В мае сообщалось, что крупнейшие российские нефтяные поставщики - «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» - отказываются поставлять сырье, опасаясь вторичных санкций - ограничений, которые могут быть введены против нарушителей американского санкционного режима.
Три недели назад после поездки к президенту России Владимиру Путину в Сочи Лукашенко заявлял, что «по поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет».
В августе 2020 года сотрудники НПЗ «Нафтан» выразили вотум недоверия Лукашенко после скандальных выборов.