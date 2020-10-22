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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл в Беларусь. У него назначена встреча с Александром Лукашенко.

Конкретная цель визита главы СВР пока неизвестна, но в сентябре Нарышкин заявлял, что за белорусскими протестами стоят Соединенные Штаты, которые готовят провокации и «опекают» оппозиционных лидеров.

Также глава СВР заявлял, что Штаты пытаются усилить антиправительственные настроения в среде белорусских католиков. По его версии, для этого готовится провокация, итогом которой может стать арест, ранение или даже гибель одного из священников Римско-католической церкви. Это, по мнению Нарышкина, столкнет православных и католиков республики, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция подготовилась к сохранению власти в руках Лукашенко. Подробнее читайте в нашем материале.