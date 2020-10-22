Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Глава российской разведки Сергей Нарышкин приехал в Минск для встречи с Лукашенко

Антон Мельников
22 октября, 2020 10:56
1 мин
в
Telegram-канал «Пул первого»

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл в Беларусь. У него назначена встреча с Александром Лукашенко.

Конкретная цель визита главы СВР пока неизвестна, но в сентябре Нарышкин заявлял, что за белорусскими протестами стоят Соединенные Штаты, которые готовят провокации и «опекают» оппозиционных лидеров.
Также глава СВР заявлял, что Штаты пытаются усилить антиправительственные настроения в среде белорусских католиков. По его версии, для этого готовится провокация, итогом которой может стать арест, ранение или даже гибель одного из священников Римско-католической церкви. Это, по мнению Нарышкина, столкнет православных и католиков республики, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция подготовилась к сохранению власти в руках Лукашенко. Подробнее читайте в нашем материале.

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
Сергей Нарышкин
Минск
СВР
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!