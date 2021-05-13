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Глава Росгвардии предложил Владимиру Путину 5 «ужесточений» на фоне трагедии в Казани

Лилия Караева
13 мая, 2021 16:51
2 мин
Лилия Караева
13 мая, 2021 16:51
2 мин
Виктор Золотов
Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил 5 «ужесточений» на фоне трагедии в Казани. Первое и главное касается увеличения возраста для выдачи разрешения на владение огнестрельным оружием.

Золотов предложил вернуться к возрастному цензу 21 год. По его словам, даже отслужившие в армии россияне не получают необходимой подготовки.

Второе предложение - ввести «Курсы молодого бойца» для желающих получить охотничий билет. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Третье предложение - запретить частным центрам выдавать справки, разрешающие владеть оружием. Эту функцию должны выполнять государственные учреждения.

Четвертый шаг - установить выдачу полуавтоматического гладкоствольного оружия «Хадсан», «Хантер», «Сайга», «Ланкастер» после пятилетнего срока обращения с гладкоствольным оружием.

Пятая мера - обязательное психологическое тестирование для получения оружия.

Ранее Путин впервые прокомментировал трагедию в Казани.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Росгвардия
Оружие
Виктор Золотов
Возрастной ценз
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