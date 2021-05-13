Глава Росгвардии предложил Владимиру Путину 5 «ужесточений» на фоне трагедии в Казани

Политика

Глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил 5 «ужесточений» на фоне трагедии в Казани. Первое и главное касается увеличения возраста для выдачи разрешения на владение огнестрельным оружием.

Золотов предложил вернуться к возрастному цензу 21 год. По его словам, даже отслужившие в армии россияне не получают необходимой подготовки.

Второе предложение - ввести «Курсы молодого бойца» для желающих получить охотничий билет. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Третье предложение - запретить частным центрам выдавать справки, разрешающие владеть оружием. Эту функцию должны выполнять государственные учреждения.

Четвертый шаг - установить выдачу полуавтоматического гладкоствольного оружия «Хадсан», «Хантер», «Сайга», «Ланкастер» после пятилетнего срока обращения с гладкоствольным оружием.

Пятая мера - обязательное психологическое тестирование для получения оружия.

Ранее Путин впервые прокомментировал трагедию в Казани.