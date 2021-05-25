Глава республики пояснил свои слова: «У вас я – Путин»

Политика

Глава республики Коми Владимир Уйба объяснил свое высказывание, произнесенное на встрече с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской администрации.

Уйба на встрече с местными жителями сказал: «у вас я – Путин» в ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России Владимиру Путину.

В администрации пояснили, что реплику нужно рассматривать в контексте беседы. Глава Коми имел ввиду, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть, а не президент страны, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

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