Депутат Госдумы «спокойно» объяснил свою зарплату в 400 тысяч рублей

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Труд депутата Госдумы должен достойно оплачиваться. Такое мнение высказал народный избранник во время встречи с жителями Астрахани Олег Шеин.

На недавней встрече Шеина с астраханцами ему пожаловались на зарплату, не превышающую 12-15 тысяч рублей. В ответ депутат не нашел ничего лучше, как парировать следующим заявлением: «Я получаю в месяц 400 тысяч рублей и спокойно к этому отношусь».

Однако потом Шеин заявил, что высказывание вырвано из контекста. Он рассказал, что проводит традиционные встречи с избирателями во дворах жилых кварталов, а на эту встречу пришли представители его политических оппонентов и начали задавать провокационные вопросы. Депутат в ответ спросил, не хотели бы они задать тот же вопрос депутатам, которых сами поддерживают.

«Я могу спокойно об этом говорить. Потому что, во-первых, я считаю, что заработная плата депутата должны быть выше, чем у квалифицированного работника, во-вторых, потому что я всю жизнь ее использовал на общественные задачи - политические или материальные, на помощь людям», - приводит слова Шеина «РИА Новости».