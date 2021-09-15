Глава МИД России опроверг запуск «Северного потока-2» в 2021 году
Несмотря на окончание строительства газопровода «Северный поток-2», запустить проект получится не раньше 2022 года. Ранее говорилось, что поставки газа могут начаться уже в октябре 2021-го.
Скорый запуск «Северного потока-2» опроверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, на снятие всех препятствий потребуется около четырех месяцев.
Он констатировал, что строительство газопровода завершено, проект находится на стадии получения разрешений, но это «небыстрый процесс».
«... Начало 2022 года обозначается», - сказал Лавров. Его слова приводит «Интерфакс».
Всё это время нападки на «Северный поток-2» не прекратятся, прогнозирует министр.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал автора проекта. Как оказалось, инициатор строительства и маршрута сидит не в «Газпроме».