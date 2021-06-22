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Политика
Глава государства намерен закрыть людей в тюрьме за отказ привиться от COVID
22 июня, 2021 14:23
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Yoshio Tsunoda/AFLO
Президент Филиппин Родриго Дутерте начал угрожать местным жителям тюремным заключением, если они продолжат отказываться получать вакцину от коронавирусной инфекции.
«Вы можете выбрать: вы получите вакцину, или я отправлю вас в тюрьму», — сказал Дутерте на тагальском языке во время заранее записанного обращения в понедельник вечером.
Признавшись, что его все больше раздражают «эти дураки», которые отказались от прививки, Дутерте пригрозил сделать им «уколы, предназначенные для свиней», передаёт Aljazeera.com.
Ранее сообщалось о том, что за отказывающимися носить медицинские маски гражданами РФ стали следить росгвардейцы с автоматами.
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