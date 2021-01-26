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Политика
Глава Госдумы нашёл оправдание для пнувшего в живот женщину силовика
26 января, 2021 22:24
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Duma.gov
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инцидент в Санкт-Петербурге, где на протестных митингах силовик пнул женщину ногой в живот. Он заявил, чо силовик исполнял свои обязанности, а женщина ему помешала.
«Для того, чтобы сделать эти выводы (о превышении полномочий), необходимо, чтобы была разобрана ситуация. Он исполнял обязанности, он был при исполнении. Ему мешали исполнять обязанности», - заявил председатель Госдумы.
Володин отметил, что инцидент надо также изучить с точки зрения нанесённых женщине травм, передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
Ранее стало известно, что к пострадавшую женщину снова посетили правоохранители. После этого её госпитализировали.
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