Глава Госдумы нашёл оправдание для пнувшего в живот женщину силовика

Политика

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инцидент в Санкт-Петербурге, где на протестных митингах силовик пнул женщину ногой в живот. Он заявил, чо силовик исполнял свои обязанности, а женщина ему помешала.

«Для того, чтобы сделать эти выводы (о превышении полномочий), необходимо, чтобы была разобрана ситуация. Он исполнял обязанности, он был при исполнении. Ему мешали исполнять обязанности», - заявил председатель Госдумы.

Володин отметил, что инцидент надо также изучить с точки зрения нанесённых женщине травм, передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее стало известно, что к пострадавшую женщину снова посетили правоохранители. После этого её госпитализировали.