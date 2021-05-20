Глава ФСИН рассказал о цели унизить Алексея Навального

Политика

Стали известны подробности состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 в Покрове. По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, политик чувствует себя хорошо и стремительно набирает вес.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту Навальный весит уже 82 килограмма, нормально питается и может общаться со своей семьей.

«Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях», – цитирует Калашникова ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о том, почему российские власти решили наказать Навального.