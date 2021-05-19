Алексей Нарышкин раскрыл причину наказания Алексея Навального со стороны властей

Политика

Российский оппозиционер Алексей Навальный был осужден в России независимым судом за экономическое преступление.

Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Независимый суд в России признал его виновным в совершении экономического преступления», - сказал он.

«Лидер парламентской оппозиции или любой депутат оппозиции, будучи уличенным в воровстве и в коррупции и осужденный за это, - как вы будете о нем говорить - как об осужденном за оппозиционную деятельность или за воровство?», - отметил Нарышкин, сообщает РИА «Новости».

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный на 3,5 года по делу «Ив Роше», подал в суд три иска к исправительной колонии №2 в Покрове, где он сейчас и отбывает наказание. Политик убежден, что его права нарушаются.