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Алексей Нарышкин раскрыл причину наказания Алексея Навального со стороны властей

Артем Денисов
19 мая, 2021 03:04
1 мин
Артем Денисов
19 мая, 2021 03:04
1 мин
instagram / navalny
instagram / navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный был осужден в России независимым судом за экономическое преступление.

Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Независимый суд в России признал его виновным в совершении экономического преступления», - сказал он.

«Лидер парламентской оппозиции или любой депутат оппозиции, будучи уличенным в воровстве и в коррупции и осужденный за это, - как вы будете о нем говорить - как об осужденном за оппозиционную деятельность или за воровство?», - отметил Нарышкин, сообщает РИА «Новости».

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный на 3,5 года по делу «Ив Роше», подал в суд три иска к исправительной колонии №2 в Покрове, где он сейчас и отбывает наказание. Политик убежден, что его права нарушаются.

Ранее по теме:  Алексей Навальный подал в суд на колонию из-за запрета читать книги и газеты
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ТЕГИ
Навальный
Политика
Преступления
Нарышкин
Служба внешней разведки
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