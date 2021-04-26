Алексей Навальный подал в суд на колонию из-за запрета читать книги и газеты

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный на 3,5 года по делу «Ив Роше», подал в суд три иска к исправительной колонии №2 в Покрове, где он сейчас и отбывает наказание. Политик убежден, что его права нарушаются.

В Петушинском районном суде иски получили. Навальный жалуется на цензуру, в частности, на работников колонии, отказывающихся отдавать купленные для него книги, а также вырезающих из газет различные статьи. Кроме того, он требует признать незаконным «действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега».

Как отметили в суде, материалы были поданы адвокатом оппозиционера Вадимом Кобзевым. Они пока не приняты к производству, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о прекращении Навальным голодовки. Она длилась свыше трех недель.