Глава ДНР посоветовал Зеленскому «не прятаться в кустах на второй линии обороны»

Политика

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

Он призвал Зеленского «не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами». Глава ДНР предложил украинскому лидеру «не прятаться в кустах на второй линии обороны», а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. Речь идет о поселках Старомихайловка, Опытное, Веселое, Зайцево и Александровка.

Также Пушилин предложил Зеленскому формат «публичных дебатов» в формате онлайн, сообщает РИА «Новости».

20 апреля Украинский президент предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться «в любой точке» Донбасса, где происходит конфликт. «Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - отметил Зеленский.

Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями.