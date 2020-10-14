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Глава Башкирии угрожает чиновникам радикальными мерами за появление без масок

Антон Мельников
14 октября, 2020 22:13
1 мин
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Pixabay

В Башкирии будет разработан регламент ношения масок для госслужащих. Такое решение принял глава региона Радий Хабиров из-за роста заражения коронавирусом. Госслужащие будут обязаны носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) в правительственных и муниципальных учреждениях.

По мнению Хабирова, ношение СИЗ даст профилактический эффект. Разработкой регламента займутся отраслевые министры.

«Хочет человек прийти, пусть надевает маску», — отметил глава Башкирии.

При этом, за нарушение режима ношения масок могут грозить строгие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.

«За нарушение режима наказывать строго, вплоть до увольнения. Мы должны показать жителям республики пример правильного, разумного поведения в нынешних условиях» — цитирует пресс-службу Хабирова NEWS.ru.

Ранее стало известно, что власти Липецкой области решили на две недели перестать оказывать жителям плановую медицинскую помощь из-за коронавируса.

темы
коронавирус
маски
Башкирия
чиновники
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