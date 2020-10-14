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Власти российского региона решили оставить жителей без плановой медпомощи

Антон Мельников
14 октября, 2020 20:37
1 мин
у
Pixabay

Власти Липецкой области решили на две недели перестать оказывать плановую медицинскую помощь жителям. Освободившиеся врачи будут оказывать помощь больным коронавирусом.

Согласно заявлению, решение было принято из-за острой нехватки медперсонала для работы с зараженными COVID-19. Также на решение повлияло то, что около четверти врачей в области сами находятся на больничном — среди них распространяется внебольничная пневмония.

Врачи, которые освободятся от обычных обязанностей будут направлены в ковидные отделения. При этом, больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто находится на гемодиализе или лечится по профилю онкологии и гематологии, плановая помощь будет оказываться в обычном режиме, передаёт Telegram-канал «Подъём».

темы
коронавирус
врачи
Липецкая область
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