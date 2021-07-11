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Политика
Гибель освещавшего ЛГБТ-марш оператора спровоцировала новые протесты в Грузии
11 июля, 2021 18:36
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Kulumbegashvili Tamuna/XinHua/Globallookpress
Оппозиция в Грузии приняла решение о возобновлении акций протеста после известий о смерти оператора, избитого во время освещения ЛГБТ-акции.
Протестующие требуют отставки правительства, против оппозиции мобилизованы полицейские. Об этом сообщает REGNUM.
Напомним, оператор телеканала «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы был избит противниками ЛГБТ, в ходе освещения его командой акции движения.
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