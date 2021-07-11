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Происшествия
В Грузии скончался оператор телекомпании «ТВ-Пирвели». Его убили противники ЛГБТ-сообщества
11 июля, 2021 12:20
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Pixabay
В Грузии в своей квартире скончался оператор телеканала «ТВ-Пирвели» Александр Лашкарава, который ранее стал жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества.
«Оператора »ТВ Пирвели«, который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым», - говорится в сообщении.
После избиения молодой человек несколько дней лечился в больнице, после чего его выписали из медучреждения.
В Тбилиси после этого инцидента представители организации «Тбилиси прайд» планировали организовать на проспекте Руставели марш своих сторонников но против этого выступили защитники традиционных ценностей, пишет ТАСС.
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