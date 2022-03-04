Германия заранее подготовилась к трудностям с газом и начала закупки в обход России
Германия заранее готовилась к трудностям с закупкой газа у России и начала приобретать голубое топливо в обход страны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Политик объяснил, что несмотря на остановку ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» и антироссийские санкции, Германия просчитывала варианты закупки газа.
«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование, но одновременно подготовились к ситуации, что могут возникнуть трудности», - сказал канцлер. Его слова приводят «Известия».
Он уверен - если получилось обойти закупки у России сейчас, это будет возможным и в будущем.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что газ в Европе будет стоить 2 тыс. евро. Его прогноз сбылся за неделю.