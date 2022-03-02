Новости – Политика
Политика
Сбылся прогноз Дмитрия Медведева
2 марта, 2022 12:40
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Russian Government/via Globallookpress.com
Стоимость газа в Европе достигла 2200 долларов за тысячу кубометров. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прогнозировал цену на газ на уровне 2 тыс. евро.
О повышении стоимости топлива сообщил Telegram-канал «Подъем».
В настоящее время доллар торгуется на уровне 108,7 рублей, евро - 121.
22 февраля Медведев отреагировал на заморозку «Северного потока-2». «Добро пожаловать в новый мир», - написал он и назвал новую цену на газ для европейцев в ближайшем будущем.
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