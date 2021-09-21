Германия решила «влезть» в конфликт четырех стран
Министерство иностранных дел Германии решила высказаться по поводу обернувшегося конфликтом с Францией военного партнёрства AUKUS, которое заключили Австралия, Великобритания и США.
МИД ФРГ заявил, что эта инициатива не только отражается на Франции и «сбивает её толку». Ведомство убеждено, что подобное соглашение в области военных технологий может осложнить ситуацию на всей мировой арене, передаёт «ТАСС».
Ранее США заявили, что заключили соглашение с Великобританией и Австралией о сотрудничестве. По мнению экспертов, этим договором страны хотят усилить свои позиции в противостоянии с Китаем. В рамках соглашения для австралийского флота будут созданы атомные подлодки. Из-за этого Австралии отказалась от сделки по покупке подводных лодок у Франции. Париж на эту новость отреагировал резко.