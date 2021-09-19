Макрон в бешенстве «после громкой пощечины». Уже второй партнёр «переметнулся» к США
Власти Швейцарии решили не закупать истребители Rafale у Франции. Вместо этого страна закупит истребители F-35 у США. Об этом рассказали швейцарские СМИ. Для Парижа это уже второй отказ в сделке по военной технике за последнее время.
По данным издания Le Matin, решение Швейцарии «крайне рассердило» французского лидера Эммануэля Макрона. Он отменил свой приезд в Берн и встречу со швейцарским президентом Ги Пармеленом, которая была запланирована на ноябрь. В то же время, по словам представителей Франции, встреча глав государств окончательно согласована не была, поэтому говорить о её отмене некорректно.
«После громкой пощечины, нанесенной Австралией, которая отменила контракт 2016 года на покупку французских подводных лодок на сумму более 61 миллиарда франков, теперь она [Франция] недовольна еще и Швейцарией», — приводит комментарий Le Matin «Газета.ru».
Ранее США, Великобритания и Австралия заявили о новом партнерстве в сфере военных технологий AUKUS. В частности, предполагается строительство атомных подлодок для австралийского ВМФ. Из-за этого власти Австралии отказались от приобретения подлодок у Франции.