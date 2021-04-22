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Политика
Германия признала величие ученых РФ и намерена купить десятки миллионов доз «Спутника V»
22 апреля, 2021 12:03
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
После длительного игнорирования российской вакцины от новой коронавирусной инфекции странами Европы, в ФРГ заявили о намерении приобрести лекарственное средство, причем сразу же в больших количествах.
По словам премьер-министра германской федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, власти собираются купить до 30 миллионов доз российского препарата от COVID-19 – «Спутник V». Но только при одном условии – если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит его применение. По предварительным данным Кречмера, закупка может состояться летом, передает Reuters.
К слову, переговоры о поставках «Спутника V» в Германию начались еще в начале апреля.
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