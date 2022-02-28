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Политика
Германия призывает своих граждан «линять» из России
28 февраля, 2022 18:35
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Youtube / WELT
Гражданам Германии, которые находятся в России без чрезвычайной надобности, следует покинуть российскую территорию. Такую рекомендацию дала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Гражданам ФРГ, которые не связаны срочной необходимостью находиться в России, следует выехать», — заявила глава немецкого МИД.
Ранее стало известно, что петиция против военных действий в Украине набрала рекордное число подписей.
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