Германия поменяла свое отношение к России – государство больше не представляет угрозу
Россия больше не представляет угрозу для Германии. К такому мнению пришли в Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). С сегодняшнего дня, 7 июля, жители РФ смогут въезжать на территорию государства и их не будут отправлять на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
К слову, 29 июня Россию признали страной, в которой активно распространяются опасные мутации COVID-19, если быть точнее, агрессивный индийский штамм «Дельта». Это означало, что по прибытии из РФ, резиденты ФРГ были обязаны отправляться на самоизоляцию, несмотря на полученную ими вакцину против инфекции. Теперь Россия считается государством лишь «с высоким уровнем заболеваемости».
«Людям без вида на жительство снова будет разрешен въезд в Германию», – цитирует Znak.com представителя российско-германской торгово-промышленной палаты.
Известно, что Германия пока не выдает туристические визы.
Ранее сообщалось о том, Германия готовится к войне с Россией – расходы на оборону начали расти.