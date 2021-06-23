Германия готовится к войне с Россией
Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен сообщила, что Германия готовится к войне с Россией, так как наращивает расходы на оборону.
Она упомянула политику НАТО по наращиванию вооружений, эскалацию по отношению к России. Кроме того, по словам депутата, взаимоотношения между Берлином и Москвой достигли дна, и не проходит и дня без требований о введении новых санкций против России.
Дагделен считает, что вместо дипломатии правительство Германии делает ставку на беспрецедентное перевооружение, чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте с военными расходами в 85 млрд евро, что значительно превосходит затраты России на оборону.
Политик также напомнила о немецких войсках в Прибалтике на западной границе России и военных учениях НАТО, сообщает РИА «Новости».