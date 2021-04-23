Герман Греф оценил расходы из послания Владимира Путина

Политика

Исполнение предложений в социальной сфере, о которых заявил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в 2021 году обойдется в меньшую сумму, чем ожидалось.

Как сообщил президент Сбербанка Герман Греф, это меньше, «чем дополнительные доходы бюджета от высоких цен на нефть». По словам банкира, большая часть расходов предусмотрена на выплаты семьям с детьми...».

Греф не исключил, что таким образом кабмин России «хочет быстрее вернуться к расходам в рамках бюджетного правила, от которого временно пришлось отойти, и не хочет раздувать расходы», сообщает РБК.

Напомним, Путин сосредоточился на точечных социальных и экономических инициативах, которые не дотягивают до рекордной стоимости послания 2020 года, которое оценивалось в 500 млрд руб. в год. Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, расходная часть нового послания оценивается примерно в 130 млрд руб. в год.