Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Герман Греф оценил расходы из послания Владимира Путина

Артем Денисов
23 апреля, 2021 01:03
1 мин
Артем Денисов
23 апреля, 2021 01:03
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Исполнение предложений в социальной сфере, о которых заявил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в 2021 году обойдется в меньшую сумму, чем ожидалось.

Как сообщил президент Сбербанка Герман Греф, это меньше, «чем дополнительные доходы бюджета от высоких цен на нефть». По словам банкира, большая часть расходов предусмотрена на выплаты семьям с детьми...».

Греф не исключил, что таким образом кабмин России «хочет быстрее вернуться к расходам в рамках бюджетного правила, от которого временно пришлось отойти, и не хочет раздувать расходы», сообщает РБК.

Напомним, Путин сосредоточился на точечных социальных и экономических инициативах, которые не дотягивают до рекордной стоимости послания 2020 года, которое оценивалось в 500 млрд руб. в год. Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, расходная часть нового послания оценивается примерно в 130 млрд руб. в год.

Ранее по теме:  Экономисты посчитали стоимость послания Владимира Путина Федеральному собранию
Поделиться
ТЕГИ
Путин
Греф
Бюджет
Послание
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!