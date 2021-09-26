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Политика
Генсек ООН: мир стоит на пороге ядерного уничтожения
26 сентября, 2021 10:52
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Lev Radin/Keystone Press Agency
Мир находится на пороге полного уничтожения в результате ядерного конфликта. Такое заявление сделал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Сегодня, 26 сентября отмечается Международной день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. Об этом на своей странице в Twitter написал Гутерриш.
Как отметил глава организации, во всем мире хранятся порядка 14 тысяч ядерных вооружений. «Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению», - заявил Гутерриш.
Генсек ООН призвал уничтожить ядерное оружие и дать начало новой эре доверия и мира, пишут «Известия».
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