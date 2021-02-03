Политика

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к иностранным политикам с заявлением не лезть в Россию с советами, касающимися положения российского оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, страну уже не запугать введением новых санкций, так как РФ, в принципе, никогда не была симпатична Западу.

Он подчеркнул, что жители страны нуждаются в переменах – действительно, необходимо бороться с коррупцией и безработицей, увеличивать зарплаты и пенсии, разбираться с налогами, но «навальнятина» не подходит для решения данных проблем.

«Иностранцам посоветую – не лезьте к нам, мы справимся с этим. Надо помнить: стране нужен новый курс и забота о трудящихся. А те, кто нарушает законы, ворует, жульничает, должны сидеть в тюрьме», – заключил лидер Коммунистической партии России, передает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ раскритиковали заявление западных стран освободить Алексея Навального и призвали не вмешиваться в дела страны.