Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Геннадий Зюганов призвал посадить в тюрьму воров в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального

Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 13:19
2 мин
Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 13:19
2 мин
youtube.com
youtube.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к иностранным политикам с заявлением не лезть в Россию с советами, касающимися положения российского оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, страну уже не запугать введением новых санкций, так как РФ, в принципе, никогда не была симпатична Западу.

Он подчеркнул, что жители страны нуждаются в переменах – действительно, необходимо бороться с коррупцией и безработицей, увеличивать зарплаты и пенсии, разбираться с налогами, но «навальнятина» не подходит для решения данных проблем.

«Иностранцам посоветую – не лезьте к нам, мы справимся с этим. Надо помнить: стране нужен новый курс и забота о трудящихся. А те, кто нарушает законы, ворует, жульничает, должны сидеть в тюрьме», – заключил лидер Коммунистической партии России, передает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ раскритиковали заявление западных стран освободить Алексея Навального и призвали не вмешиваться в дела страны.

Поделиться
ТЕГИ
санкции
Алексей Навальный
Геннадий Зюганов
КПРФ
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!