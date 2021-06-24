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Политика
Геннадий Зюганов призвал безотлагательно признать ЛНР и ДНР
24 июня, 2021 14:25
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Alexander Rekun/Global Look Press
Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал Россию безотлагательно признать ЛНР и ДНР. Об этом он заявил на предвыборном съезде партии.
По его словам, нужно решительно защищать соотечественников за рубежом. Россия должна сделать «все для сближения братских народов СССР» и возрождать наше историческое единство. «Следует безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республики», - приводит слова Зюганова «РИА Новости».
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