Геннадий Зюганов пригрозил властям «поднять всю страну». Кремль отнесся негативно
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед заседанием нижней палаты парламента пригрозил властям «поднять всю страну». Кремль не разделяет это заявление.
Громкое высказывание Зюганова связано с задержанием в Саратове депутата-коммуниста Николая Бондаренко.
«Власть, видимо, ошалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко Николая решили привести в очередной околоток за то, что он снимал и показывал один из небольших митингов», - заявил Зюганов.
Он сообщил, что «позвонил официальной власти и сказал: или вы дадите отбой или мы поднимем всю страну». С кем разговаривал лидер коммунистов, неизвестно. Он пообещал не допустить расправы над депутатом.
Запись выступления вел канал «Дума ТВ». Зюганов также заявил, что «стране нужен новый курс». Он проанализировал акции протеста и пришел к выводу, что разбираться надо в том, кто и почему пошел на митинги. Он подчеркнул, что на протестах были в том числе те, кто «потерял работу и не видит выхода, потому что нет элементарных честных выборов»
Такую риторику Зюганова в Кремле не оценили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль «негативно» отнесся к заявлениям.
«Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», - сказал представитель главы государства. Его слова приводит РИА Новости.
Накануне в Саратове задержали депутата от КПРФ, который ранее бросил вызов спикеру Госдумы Вячеславу Волдину - политики должны избираться от одного округа.