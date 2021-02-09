Политика

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед заседанием нижней палаты парламента пригрозил властям «поднять всю страну». Кремль не разделяет это заявление.

Громкое высказывание Зюганова связано с задержанием в Саратове депутата-коммуниста Николая Бондаренко.

«Власть, видимо, ошалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко Николая решили привести в очередной околоток за то, что он снимал и показывал один из небольших митингов», - заявил Зюганов.

Он сообщил, что «позвонил официальной власти и сказал: или вы дадите отбой или мы поднимем всю страну». С кем разговаривал лидер коммунистов, неизвестно. Он пообещал не допустить расправы над депутатом.

Запись выступления вел канал «Дума ТВ». Зюганов также заявил, что «стране нужен новый курс». Он проанализировал акции протеста и пришел к выводу, что разбираться надо в том, кто и почему пошел на митинги. Он подчеркнул, что на протестах были в том числе те, кто «потерял работу и не видит выхода, потому что нет элементарных честных выборов»

Такую риторику Зюганова в Кремле не оценили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль «негативно» отнесся к заявлениям.

«Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», - сказал представитель главы государства. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне в Саратове задержали депутата от КПРФ, который ранее бросил вызов спикеру Госдумы Вячеславу Волдину - политики должны избираться от одного округа.