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Бросившего вызов Вячеславу Володину депутата-коммуниста задержали

Лилия Караева
8 февраля, 2021 10:49
1 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 10:49
1 мин
Николай Бондаренко (слева)
Globallookpress

В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Ранее он объявил о планах избираться в Госдуму от того же округа, что и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

При задержании у Бондаренко отобрали телефон. Его обвиняют в участии в митинге 31 января.

По словам депутата Госдумы Ольги Акимовой, Бондаренко присутствовал на акции протеста как наблюдатель - для контроля за полицией и помощи задержанным. Она предположила, что задержание связано с попыткой предотвратить реализацию его планов баллотироваться в Госдуму.

Как написало издание ИА «Свободные новости», депутат вышел из отдела полиции - ему предстоит дорога в суд. На политика составлен протокол о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Депутату грозит до 20 тыс. рублей штрафа или обязательные работы на срок до 40 часов.

Бондаренко известен тем, что провел эксперимент, питаясь на 3,5 тыс. рублей в месяц - таковой была стоимость продуктовой корзины в его регионе. Из-за этого у него возникли проблемы со здоровьем.

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ТЕГИ
Вячеслав Володин
задержание
Николай Бондаренко
1 мин
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