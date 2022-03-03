Где и во сколько пройдут переговоры России и Украины? Появилась ясность
Помощник президента России Владимир Мединский опроверг сообщение о том, что место встречи с украинской делегацией изменилось. По его словам, переговоры пройдут там же, где и были запланированы — в Брестской области.
Он уточнил, что беседа может начаться уже в три часа дня по московскому времени. Также экс-министр культуры страны частично раскрыл, какую цель преследует Россия — например, стало ясно, что блок наших предложений на переговорах с Украиной состоит из из гуманитарного, политического и военно-технического аспектов, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскритиковала украинцев, якобы отказывающихся проводить переговоры в ранее установленном месте.