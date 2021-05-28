«Фюрер» договорился с Путиным по гражданам стран Запада и Украины и поблагодарил

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Россию за передачу технологии производства вакцины «Спутник V». Также белорусский лидер рассказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины, которые хотят сделать российскую прививку.

О разговоре с Путиным президент заявил на заседании Совета глав правительств государств СНГ.

«Люди просят: помогите! Мы договорились с Президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно», - рассказал Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Пункты готовы принять желающих привиться из Польши, Литвы, Украины и других государств. Президент заявил, что «очень много людей всячески пытаются пробраться» в Беларусь, чтобы получить вакцину.

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